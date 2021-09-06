Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов назвал те виды спорта, которые являются для России проблемными. Определены они были по итогам летних Олимпийских игр в Токио.

«Проблемные моменты – велосипедный спорт, гребной спорт, неприятный сюрприз – гребля на байдарках и каноэ. Каждый вид будет рассмотрен на экспертных советах», — цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России в велосипедном спорте завоевала в Токио две бронзы на треке. В академической гребле россияне взяли два серебра, а в гребле на байдарках и каноэ впервые олимпийская команда осталась без медалей.

Следующая летняя Олимпиада пройдёт в столице Франции Париже в 2024 году.