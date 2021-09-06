Алексей Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной», — цитирует Сергея Шишкарёва ТАСС.

В интервью, Шишкарев заявил, что команда сильно обновится -«на две трети команда будет омоложена». Президент ФГР видит в роли главного тренера женской сборной молодого специалиста. У Федерации гандбола России уже даже есть несколько соискателей. К 29 сентября будет объявлен новый главный тренер.

Алексей Алексеев стал главным тренером женской сборной России в декабре этого года. На летней Олимпиаде — 2020 в Токио команда Алексеева завоевала серебряные медали. В финале российские девушки проиграли Франции.