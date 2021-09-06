Телеведущий Владимир Соловьёв высказал свое мнение об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России.

Соловьёв дал комментарии по поводу отсутствия Дзюбы в сборной: «Для любого спортсмена выступать за свою сборную великая честь. Карпин, как бывший игрок, прекрасно понимает, какие эмоции сейчас испытывает Артем. Не хочу углубляться в их взаимоотношения, но мне жаль, что так вышло.» Владимир отметил, что относится к спортсмену с симпатией.

«Дзюба был капитаном сборной, его уважали и любили все фанаты футбола», — говорит Соловьёв.

Напомним, что 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в городе Москва сборная России по футболу сыграет матч с командой Мальты на отборочном турнире ЧМ 2022 года. Встреча пройдет в 21:45.