Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Бригада Карасева будет судить встречу Греция — Швеция. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать Сергею Карасева будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Кирилл Левников.

Ответственным за систему видеоассистента рефери (ВАР) назначен Виталий Мешков, а его помощником будет Сергей Иванов.

Матч Греция — Швеция пройдет 8 сентября в Афинах. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Сергей Карасев является судьей Международной федерации футбола. Матчи чемпионата России он обслуживает с 2008 года. С 2013 года Карасев входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Российский арбитр судил матчи международных клубных европейских турниров. Например, в сезоне-2017/2018 Карасев являлся главным арбитром в полуфинале Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Марселем», а также являлся судьей матче за Суперкубок УЕФА в этом году.