Опорный полузащитник «Бенфики» Габриэль Аппельт интересен «Ростову». Об этом пишет португальское издание A Bola. Но агент футболиста опровергает эту информацию.

По словам источника российский клуб уже ведет переговоры об аренде бразильца, но пока стороны еще не достигли соглашения.

Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы Габриэля, заявил, что у него нет информации по поводу интереса российского клуба к полузащитнику.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии футболист провел 20 матчей. Отличится полузащитник смог лишь однажды. Также на счету Габриэля 2 голевые передачи.

Напомним, Габриэль стал игроком «Бенфики» в 2018 году. В Европе бразилец также известен по выступлениями за туринский «Ювентус», «Ливорно» и «Пескару». Контракт с лиссабонским клубом у Габриэля действует до 2024 года. В этом сезоне футболист на поле не появлялся.