Еще не успели случиться контрольные прокаты сборной России, как фигуристы побежали менять программы. Евгения Тарасова/Владимир Морозов поспешили отказаться от Клода Дебюсси, Михаил Коляда все раздумывает насчёт «Щелкунчика». Наверняка, мы увидим смены программы и по ходу олимпийского сезона, ведь к главному старту нужно подойти с самыми качественными и подходящими постановками.

Евгения Медведева имела как удачный опыт смены программы, как и тот, который мог фатально сыграть на ее результатах. В олимпийском сезона-2017/18 Медведева сначала выступала с волшебной постановкой «January Stars», её фигуристка называла очень сильной. Но в какой-то момент постановку решили сменить — на «Анну Каренину». «Тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу», — рассказала Медведева в недавнем интервью.

В следующем сезоне Медведева пыталась постигнуть джаз у Брайана Орсера, но короткая программа «Orange Colored Sky» ей совершенно не удавалась. Уже по ходу сезона Евгения выучила новую программу «Тоска» и с ней ворвалась на пьедестал чемпионата мира в Сайтаме.

Елизавета Туктамышева — частая любительница менять программы по ходу сезона. В сезоне-2019/20 она экспериментировала с короткой программой: одна и та же постановка от Ше-Линн Бурн была как под «Танго Обливион», так и под песню Florence and the Machine, пока Лиза учила хореографию. В прошлом сезоне прямо незадолго до чемпионата мира Туктамышева поменяла короткую программу — и только выиграла от этого. В постановке «Lovely» она смогла по максимуму показать себя на чемпионате мира и выиграть серебро.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский пошли еще дальше — они поменяли музыку к короткой программе прямо перед чемпионатом мира в Стокгольме. Было очень боязно за то, получится ли у пары сходу выступить хорошо, тем более, что настроение у музыки было разное — «Звезду пленительного счастья» трудно сопоставить с вальсом из «Ходячего замка Хоула». Но это решение Тамары Москвиной оказалось выигрышным: короткую программу Бойкова и Козловский откатали безупречно, а ошибки допустили в произвольной.

Алена Косторная — наверное, пример, когда менять программы по ходу сезона было не так уж нужно. В прошлом сезоне фигуристка поставила две программы в штабе Тутберидзе (музыку мы знаем только к одной), после чего ушла в «Ангелы Плющенко» — там пришлось делать новые постановки. Короткая под Билли Айлиш была весьма запоминающейся, произвольная под Коженевски — чуть менее, поскольку выкатать до конца ее Алена не могла. Перед финалом Кубка России Косторная поставила две новых программы — под Вивальди и Луку Д’Альберто, но выйти на чемпионат мира это ей не помогло. Дело было не в программах Алены, а в ее физической форме, которая была далека от идеала.