Сборная России по футболу сегодня, 7 августа, сыграет с командой Мальты в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — турецкий судья Али Палабыйык, ему будут помогать Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан.

Под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией, а затем на выезде обыграла Кипр со счетом 2:0. Сейчас российская команда делит с Хорватией 1-2 позиции в отборочной группе.

Сборная Мальты сумела набрать 4 очка за 5 туров, сыграв вничью со Словакией и разгромив Кипр. Пока Мальта располагается на предпоследнем, 5-м месте в группе.