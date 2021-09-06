Финский пилот немецкого «Мерседеса» Валттери Боттас со следующего сезона «Формулы-1» будет выступать за итальянскую команду «Альфа Ромео».
Информация о подписанном контракте появилась на официальном сайте «Альфа Ромео». Соглашение подписано сразу на несколько сезонов.
С 2017 по 2021 годы Валттери Боттас выступал за «Мерседес» и был напарником британца Льюиса Хэмилтона, а до этого представлял команду «Уильямс».
«Альфа Ромео» по итогам сезона-2021 покинет Кими Райкконен (он принял решение завершить карьеру в Формуле-1), и Валттери Боттас займёт его место.
С большой долей вероятности переход Боттаса в «Альфа Ромео» со следующего сезона означает приход в «Мерседес» Джорджа Рассела из «Уильямс», об этом ранее сообщали некоторые инсайдеры.
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