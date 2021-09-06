Молодежная сборная России по футболу сегодня, 7 сентября, проведет матч против команды Мальты в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года среди команд U21.

Игра состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Судить этот матч будет бригада арбитров из Казахстана, главным судьей встречи назначен Артем Кучин. Ему будут помогать Денис Лобашой и Сергей Калачев. Резервный арбитр матча — Болат Сарыев.

Россия с поражения стартовала в новом отборочном цикле на чемпионат Европы: в первом туре российские футболисты на выезде уступили сборной Испании. Мальта, в свою очередь, в домашнем матче сумела обыграть сборную Северной Ирландии со счетом 4:1.