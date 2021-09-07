Мужская сборная России по волейболу сегодня, 7 сентября, сыграет против сборной Испании в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу 2021 года.

Игра состоится в финском городе Тампере на стадионе «Тампере Айс», начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

Сборная России по волейболу начала турнир с поражения от команды Турции со счётом 1:3, однако затем команда Туомаса Саммельвуо сумела на тай-брейке обыграть команду Нидерландов и победила сборную Финляндии.

Сборная Испании проиграла все три матча на этом чемпионате Европы. Испанские волейболисты поочередно уступили командам Нидерландов, Турции и Финляндии. За весь турнир команде удалось выиграть всего один сет — в матче с Турцией.