Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о поведении Никиты Мазепина на Гран-при Нидерландов.

Слова Баттона цитирует портал PlanetF1.com. По словам эксперта, нельзя так эмоционально реагировать на вещи, как Мазепин поступил с Шумахером: он жестко отбил его атаку на прямой и повредил переднее антикрыло на его болиде.

«Не имеет значения, что случилось в квалификации, это не должно влиять на тебя – на твой пилотаж в гонке. А если это происходит – значит ты выбрал не тот вид спорта, потому что «Формула-1» очень опасна», — отметил Баттон, добавив, что Мазепин слишком резко сместился по трассе.

«Если Мазепин хочет провести хоть сколько-нибудь долгую карьеру в «Формуле-1», то ему нужно изменить свое отношение, свой подход. Потому что в данный момент он действует слишком агрессивно», — сказал Баттон.