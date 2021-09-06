По информации Metaratings.ru полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов ведёт переговоры с московским «Спартаком» о разрыве контракта.

Соглашение Мирзова со «Спартаком» действует до лета следующего года. По информации источника, футболист готов пойти на разрыв контракта при условии выплаты трёх месячных зарплат. Зарплата игрока за год составляет около 1 миллиона евро в год.

В случае ухода из стана «красно-белых», Мирзов может перейти в «Химки» со снижением зарплаты. Ранее главный тренер московского клуба Руй Витория был против ухода полузащитника. Наставник видел в нём возможную замену Квинси Промесу. В итоге, в трёх последних матчах полузащитник провёл на поле всего 13 минут. Желание Мирзова — получать больше игровой практики.

В летнее трансферное окно к Резиуану был интерес из Турции, но тогда «Спартак» ответил, что футболист не продаётся. Если игрок станет свободным агентом, то пополнить состав футбольного клуба «Химок» Мирзов может до 14 сентября.