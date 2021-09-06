Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил тренировочный процесс в своём нынешнем клубе с работой в «Манчестер Сити», где он играл 10 лет.

Слова Агуэро со стрима на Twitch цитирует портал Diario Sport. По словам футболиста, в «Манчестер Сити» все игроки приходили на тренировку за полтора часа, а в «Барселоне» все игроки прибывают только за 30 минут до начала.

«Я сказал: «Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале». Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми», – сказал Агуэро по время прямого эфира в Twitch.

Отметим, Агуэро все еще не дебютировал за «Барсу», так как сейчас травмирован. Его возвращение на поле ожидается осенью 2021 года.