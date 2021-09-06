Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что может провести бой с россиянином MMA Александром Емельяненко.

«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA — скорее всего, в декабре этого года. Что касается соперника, то есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято», — цитирует Джеффа Монсона Sport24.

Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах 24 года назад. Последний бой он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 поединков в MMA. Монсон одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, один бой завершился вничью.

Александр Емельяненко является бывшим чемпионом мира по версии ProFC, многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо