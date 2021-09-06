Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал действия Никиты Мазепина на Гран-при Нидерландов. Шумахер имеет ввиду инцидент, в котором россиянин жестко оборонял свою позицию от атаки Мика Шумахера.

«Мик находился в идеальной позиции для обгона, когда Мазепин вдруг дернулся в сторону, сбросив скорость, и в результате даже сломал Мику переднее антикрыло. Подобные действия, тем более на столь высокой скорости, могут нести в себе угрозу жизни. И такими действиями Никита показал, что ему нет места в Формуле-1″, — рассказал в интервью Ральф Шумахер.

Шумахер, также отметил, что Гюнтеру Штайнеру нужно срочно вмешаться в ситуацию. По его словам «даже если деньги для его команды очень важны, они не могут оправдывать нахождение пилота, который подвергает команду опасности».