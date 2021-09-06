Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвел итоги совместных тренировок с норвежскими спортсменками на сборе в Ливиньо.

«Спасибо норвежским коллегам и лично Терезе Йохауг за возможность провести несколько совместных тренировок», — отметил Сорин в социальной сети.

Егор рассказал, что цели — узнать секреты их методики не было. Наставник убедился, что знания, самоанализ, опыт и физиологические особенности спортсмена не менее важны, чем навыки тренеров.

«Я убежден, что мы никогда не будем тренироваться, как норвежцы, нам это и не нужно, у нас свой подход и свои особенности подготовки, но учиться и перенимать их опыт стоит», — отметил Егор Сорин на своей странице в инстаграм.

Татьяна Сорина — жена Егора Сорина и действующая спортсменка также провела несколько тренировок вместе с норвежками.