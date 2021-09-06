Португальский нападающий Криштиану Роналду опубликовал фото в форме английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» с седьмым номером.

«7 — волшебный номер», — подписал футболист фото в социальной сети.

Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа. В английский клуб Криш перешел из туринского «Ювентуса». Португалец уже выступал за «МЮ» шесть лет с 2003 года. В составе «красных дьяволов» он трижды выигрывал чемпионство в АПЛ и становился обладателем кубка Лиги чемпионов. За «Ювентус» форвард выступал с 2018 года. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне.

Напомним ранее СМИ сообщили, что трансфер португальского нападающего в «Манчестер Юнайтед» обеспечил клубу рекордные продажи футболок с фамилией Криша.

За первые 12 часов после перехода португальца в «Юнайтед» фанаты приобрели футболок почти на 40 миллионов евро.