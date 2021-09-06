Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой из-за небольшого повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — заявил старший врач национальной сборной Владимир Хайтин.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 21:45 по — московскому времени. Ранее национальная команда сыграла нулевую вничью со сборной Хорватии и победила Кипр со счетом 2:0.