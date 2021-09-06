Португальский нападающий Криштиану Роналду пообщался с известным английским журналистом Пирсом Морганом после возвращения в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Криш ответил на разные вопросы о своей карьере и личной жизни. Морган спросил у Роналду мнение о Лионели Месси.

«Месси. Он лучший из тех, против кого я играл», – цитирует Роналду Mirror.

На протяжении девяти лет форвард часто играл против Лионеля Месси, защищая цвета «Реала». Аргентинец в то же время выступал за испанскую «Барселону». После переезда в туринский «Ювентус» Криш меньше встречался с Лионелем Месси — в еврокубках и товарищеских матчах.

О том, что теперь Криштиану будет выступать за «красных дьяволов» стало известно 27 августа. Ранее, Роналду уже выступал с 2003 года за «МЮ» шесть сезонов в АПЛ.