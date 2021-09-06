В полночь, 7 сентября, в России закрывается летнее трансферное окно. Сегодня клубы получают последний шанс совершить новые приобретения до зимы. С завтрашнего дня контракты смогут получить только те игроки, которые с 1 июля были свободными агентами.

Громкие сделки не исключены и сегодня, но, по многочисленным данным СМИ, большинство клубов уже укомплектовали свои составы.

Nevasport анализирует итоги трансферного окна для ведущих клубов Российской премьер-лиги.

«ЗЕНИТ»

Пришли*: в. Крицюк, п. Клаудиньо

Ушли: в. Лунёв, з. Жирков, з. Прохин, з. Сазонов, п. Шамкин, н. Дриусси

* — в список переходов не вошли те, кто возвращался из аренд и сразу уходил в новые аренды

Чемпион России провёл это трансферное окно по принципу «не ломай то, что работает». Изменения в составе произошли минимальные и по позициям: ушедшего вратаря Лунёва заменил вратарь Крицюк, вместо атакующего универсала Дриусси пришёл атакующий универсал Клаудиньо. Команду покинула пара молодых игроков (кто-то на контракт, кто-то в аренду), а также Юрий Жирков. Последний сезон ветеран играл редко и больше восстанавливался после травм и вызовов в сборную, так что особой потерей его также не назовёшь.

Скорее всего, питерцы и в этом сезоне не отдадут чемпионский титул, а вот ситуация с еврокубками напрягает. Группа «Зениту» попалась сложнее, чем в прошлом году, а принципиально качественного усиления команда не сделала. Крицюк по уровню сопоставим с Лунёвым, а перспективному Клаудиньо понадобится время на адаптацию. Не хотелось бы третий сезон подряд четвёртого места в группе.

«СПАРТАК»

Пришли: з. Кауфриз, з. Рассказов, п. Ломовицкий, п. Мирзов, н. Мелкадзе

Ушли: з. Тигиев, п. Гулиев, п. Тимофеев, п. Ташаев, п. Тил, п. Крал, н. Роша

«Спартак» всё лето с такой яростью искал правого защитника, что сорвавшийся трансфер одного из них даже привёл к отставке спортивного директора Дмитрия Попова. Всё лето дыру закрывал вернувшийся из аренды в тульском «Арсенал» Николай Рассказов. Наконец в последние дни был подписан малоизвестный Максимилиано Кауфриз из «Сент-Трюйдена». Такое впечатление, что остальной состав красно-белых вполне устраивал, ведь на другие позиции они словно и не пытались никого искать, ограничившись лишь возвращением большой группы воспитанников. Без особой жалости «Спартак» расстался с Рошей, а также окончательно продал не прижившегося в команде Гуса Тила. Алекс Крал, ещё один опорник, регулярно подвергавшийся критике, перешёл-таки в «Вест Хэм», хотя сделка то сворачивалась, то разворачивалась.

Как с текущим составом красно-белые собираются бороться в чемпионате и еврокубках, пока не очень понятно. В клубе уповают на тренерский гений Руя Витории.

«ЛОКОМОТИВ»

Пришли: з. Едвай, з. Ненахов, з. Зинович, п. Тикнизян, п. Бека-Бека, п. Анджорин, п. Марадишвили, н. Керк

Ушли: з. Чорлука, з. Идову, з. Кверквелия, з. Игнатьев, з. Лысцов, з. Лысов, п. Мухин, п. Крыховяк, н. Джорджевич, н. Эдер

В какой-то момент трансферного окна болельщики «Локомотива» схватились за сердце: пролетела информация о масштабной распродаже клуба. Якобы клуб собирался расстаться едва ли не со всеми лидерами, включая игроков сборной Станислава Магкеева, Дмитрия Баринова и Фёдора Смолова.

В результате всё обошлось. Большинство потерь клуба составили ветераны, причём уходы состоялись ещё весной. Главными потерями можно считать уход Максима Мухина в ЦСКА за копеечную сумму, а также переход лидера команды Гжегожа Крыховяка в «Краснодар». Остальные ушедшие игроки либо не попадали в состав, либо уже были достаточно немолодыми. Тот же Ведран Чорлука вообще завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Локо».

И при этом, на фоне слухов о финансовых проблемах, именно «Локо» потратил на трансферном окне больше других клубов РПЛ.

Новое руководство «Локомотива» стало строить новую команду и не стесняется тратиться на молодых футболистов. Из всех новичков команды только Едвай и Керк старше 22 лет. Первый призван заменить Чорлуку, второй – универсал, призванный расширить вариативность в атаке.

«РУБИН»

Пришли: в. Коновалов, в. Городовой, з. Тальби, з. Игнатьев, п. Дрейер, н. Хакшабанович, н. Онугха

Ушли: з. Грицаенко, з. Бегич, з. Старфельт, з. Степанов, п. Давиташвили, п. Макаров, п. Йевтич, н. Косарев

Пожалуй, главным трансферным итогом для «Рубина» стали не приобретения, не продажи, а отсутствие изменений на ключевой позиции: Хвича Кварацхелия, несмотря на интерес ряда европейских клубов, останется в Казани до зимы.

А ещё одним итогом для клуба стала демонстрация несовершенства действующего лимита на легионеров. Казанцы в течение трансферного окна то не заявляли новичков, то отзаявляли травмированных иностранцев (Джордже Деспотовича и Кварацхелию), держась в рамках лимита «8+17».

Сейчас в команде всё ещё числятся десять иностранцев, включая новичков Тальби, Дрейера и Хакшабановича, и главная интрига: кого в Казани оставят заявленным до зимы.

«СОЧИ»

Пришли: з. Родригао, з. Барач, з. Шакуро, з. Юрганов, п. Ангбан, н. Кассьерра, н. Воробьёв

Ушли: з. Мевля, з. Новосельцев, з. Миладинович, з. Набиуллин, п. Пруцев, п. Померко, н. Руденко, н. Заболотный

После сенсационного выступления в прошлом сезоне «Сочи» решил существенно обновить линию обороны к старту в еврокубках. На замену одной группе защитников пришли другие. Правда, европоход команды закончился очень быстро.

Главной же потере замену найти не удалось. Прошлым летом под руководством Владимира Федотова по-новому расцвёл Антон Заболотный, над бомбардирскими талантами которого до этого принято было насмехаться. Да так расцвёл, что на него обратил внимание родной ЦСКА.

В результате Заболотный стал футболистом красно-синих и даже сохранил место в составе сборной, а «Сочи» пытается обходиться на острие атаки талантливым Максимом Барсовым, получившим ответственный номер 10. В составе команды есть ещё Марко Дуганджич, но форвард крайне некстати получил травму в начале сезона.

ЦСКА

Пришли: з. Гогуа, п. Бийол, п. Бистрович, п. Мухин, н. Н’Диай, н. Заболотный

Ушли: в. Помазун, п. Марадишвили, п. Тикнизян, п. Сигурдссон, п. Влашич, н. Рондон, н. Гайч, н. Шкурин

ЦСКА этим летом стал примером грамотности спортивного менеджмента. Клуб за 12 миллионов евро продал в «Локомотив» двух молодых игроков Марадишвили и Тикнизяна, а приобрёл двух игроков сборной всего за 170 тысяч. Во столько обошёлся клубу Максим Мухин, а Заболотный вообще перешёл бесплатно. Кроме того, новый главный тренер команды Алексей Березуцкий решил использовать вернувшихся из аренды Бийола и Бистровича.

Но всё же одной серьёзной потери избежать не удалось. Ведущий игрок команды Никола Влашич был продан в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. С одной стороны, сделка выгодная, но с другой – замены ему армейцы найти не успели.

«ДИНАМО»

Пришли: з. Лаксальт, з. Сазонов, з. Бальбуэна, з. Морозов, п. Макаров, п. Терехов

Ушли: з. Нойштедтер, з. Липовой, п. Каборе, п. Школик, п. Москвичёв, н. Комличенко

А наиболее качественное усиление в летнее окно провело «Динамо». Бело-голубые подписали латераля «Милана» Диего Лаксальта, центрального защитника «Вест Хэма» Фабиана Бальбуэна, а также вингера «Рубина» и сборной России Дениса Макарова. Покинули же первую команду только не закрепившиеся в основе Шарль Каборе, а также недавние сборники Роман Нойштедтер и Николай Комличенко, которые в короткий срок превратились из качественных российских легионеров в динамовских дублёров.

Новый тренер бело-голубых Сандро Шварц делает ставку на молодёжь, и пока это даёт свои плоды. Незанятое еврокубками «Динамо» играет весело и задорно и заслуженно идёт вторым в таблице РПЛ. Вряд ли команду хватит на весь сезон, но за высокие позиции бело-голубые вполне способны побороться.

«КРАСНОДАР»

Пришли: з. Спайич, п. Крыховяк, п. Кривцов, н. Ильин, н. Кордоба

Ушли: в. Бабурин, з. Смольников, з. Камболов, п. Ольссон, п. Уткин, н. Берг, н. Ари, н. Марков

Об уходе из «Краснодара» ветеранов Маркуса Берга и Ари было известно заранее, и клуб смог качественно их заменить. Состав кубанцев пополнили талантливый россиянин Владимир Ильин, а также Джон Кордоба, ставший самым дорогим трансферов российских клубов этм летом. «Краснодар» заплатил за 28-летнего колумбийца аж 20 миллионов евро, и Кордоба с ходу бросился оправдывать вложения. На его счету уже 5 голов в шести матчах, посмотрим, как пойдёт дело дальше.

Потерю участника Евро-2020 шведа Ольссона удалось компенсировать покупкой другого участника Евро-2020 Крыховяка. Траты получились сопоставимыми: по официальным данным «Андерлехт» заплатил за Ольссона, а «Краснодар» за Крыховяка по 4 миллиона евро.

Главной потерей же можно считать воспитанника команды Даниила Уткина. Академии Сергея Галицкого уже несколько лет поют дифирамбы, но пока из её выпускников качественным усилением для первой команды стал только вратарь Матвей Сафонов. Магомед-Шапи Сулейманов остановился в росте, Иван Игнатьев со скандалом покинул «Краснодар» и зачах в «Рубине», теперь ушёл и Уткин, тоже не без скандала. Впрочем, он пока не повторяет судьбу Игнатьева, с ходу став лидером «Ахмата». Хочется верить, хавбек продолжит в том же духе.

Остальные клубы

Из остальных трансферов стоит отметить возвращение в «Ростов» ветерана Баштуша и переход Николая Комличенко, пытающегося перезапустить забуксовавшую карьеру.

«Химки» живут по средствам и подписывают недорогих местных футболистов, а заодно думают, как бы сохранить или повыгоднее продать вратаря и лидера команды Илью Лантратова, которого сватают в сборную.

Главная сделка «Ахмата» — уже упомянутый Даниил Уткин. Хавбек забил три мяча в стартовых четырёх играх за клуб (а ещё один раз поразил свои ворота) и уже вовсю стучится в двери сборной.

«Урал» снова взял в аренду у ЦСКА вратаря Илью Помазуна. Голкипер был спешно выписан из Екатеринбурга зимой этого года после подозрений на коронавирус у Игоря Акинфеева.

«Уфа» продлила у «Спартака» аренду ставшего своим Остона Урунова, тульский «Арсенал» ограничился арендами и подписаниями свободных агентов, включая Аяза Гулиева, Зурико Давиташвили и экс-зенитовца Игоря Смольникова, который ещё летом входил в список кандидатов в сборную России.

Масштабные подписания закономерно провели новички РПЛ – «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». У первых выделяется вундеркинд и завсегдатай стажировок в «Манчестер Юнайтед» — 16-летний Сергей Пиняев. Вторые заключили контракт с бывшим защитником сборной России и участником ЧМ-2014 Алексеем Козловым. 34-летний ветеран сейчас является главным бомбардиром команды Александра Кержакова. На его счету гол в победном матче со «Спартаком» (2:1) и мяч, принёсший ничью с «Химками» (1:1).

Главными же результатами трансферного окна обоих новичков стоит считать сохранение лидеров команд, включая Ивана Сергеева у «Крыльев». Рекордсмена ФНЛ (39 голов за сезон) сватали в ЦСКА, но самарцы смогли удержать лидера атак.

Зимнее трансферное окно в РПЛ будет действовать с 26 января по 22 февраля, но де-факто клубы смогут начать работу над усилением уже в декабре, после ухода чемпионата на перерыв.