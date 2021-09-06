6 сентября в Комитете по физической культуре и спорту чествовали медалистов чемпионата России по боксу. Среди них – чемпионы Эдуард Саввин и Всеволод Шумков.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. Они вручили денежные сертификаты и благодарственные письма отличившимся спортсменам и тренерам.

Руководитель федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков рассказал, что команда у города молодая, а у спортсменов есть большой потенциал. «Со старшим поколением рассуждали о том, что петербургских финалов на чемпионате страны не было с 60-х годов прошлого века», – так он отметил значимость боя двух местных спортсменов Эдуарда Саввина и Сергея Ярулина (категория до 57 кг, – ред.), ставших первым и вторым на прошедшем национальном турнире.

Напомним, сборная Санкт-Петербурга завоевала на чемпионате России 2021 в Кемерово по два золота и серебра, а также четыре бронзовые медали. В составе команды Всеволод Шумков защитил титул, выступив в новой для себя категории до 60 кг.