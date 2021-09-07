Сегодня, 7 сентября, сборная России проведёт свой третий матч под руководством Валерия Карпина. На стадионе «Открытие Арена» команда примет Мальту в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. В двух первых играх россияне сперва сыграли вничью дома с Хорватией (0:0), а затем в гостях обыграли Кипр (2:0). Разумеется, сегодня никакой результат, кроме победы, не рассматривается.

Nevasport делает прогноз на стартовый состав сборной России.

Вратарь. Гильерме (35 лет, 18 матчей, 17 пропущенных мячей)

Несмотря на вызов сразу пяти голкиперов на первый сбор, тренерский штаб явно не собирается идти на эксперименты. В первых двух матчах место в воротах занимал самый очевидный вариант – опытный Гильерме. Голкипер «Локо» дважды сыграл на ноль, особо серьёзной работы не имел, но главное – действовал спокойно и уверенно. Кажется, Дюпину и Максименко придётся подождать возможности дебютировать в свитере главной команды страны до товарищеских игр.

Правый защитник. Марио Фернандес (30 лет, 33 матча, 5 мячей)

Из-за череды травм на Кипр в составе сборной полетели всего лишь три чистых фланговых защитника плюс полуфорвард Алексей Сутормин, который используется в обороне в «Зените». Фернандес остался в Москве залечивать повреждение, но расположение сборной не покинул – а значит, на него рассчитывают в игре с Мальтой.

Центральные защитники. Георгий Джикия (27 лет, 38 матчей, 1 мяч) и Игорь Дивеев (21 год, 9 матчей)

Главный вопрос на матч с Мальтой: стоит ли пускаться с заведомо более слабым соперником на эксперименты или лучше наигрывать основную обойму. В первую очередь это касается центра обороны, где Джикии и Дивееву на данный момент просто нет альтернативы. Из нынешних футболистов сборной только один играет в центре обороны –Максим Осипенко. Теоретически знакомый Карпину по «Ростову» может сменить Дивеева в связке с Джикией, но, пожалуй, защита – не место для экспериментов, так что снова ждём дуэта «Д-Д».

Левый защитник. Илья Самошников (23 года, 2 матча)

После возвращения в строй Марио Фернандеса появляется вариативность на левом фланге защиты. Карпин либо снова использует зенитовца Вячеслава Караваева, как в игре с Хорватией, либо снова выпустит Самошникова из «Рубина».

Склоняемся ко второму варианту. С Мальтой нужно будет много атаковать, и в этом плане Самошников превосходит Караваева. Кроме того, защитник «Зенита» выходил в первых двух матчах в стартовом составе, вероятно, сейчас ему дадут отдохнуть. Если прогноз на правый фланг обороны подтвердится, то три фланговых защитника в трёх сентябрьских матчах проведут по две игры в «старте»: Фернандес и Караваев с Хорватией, Караваев и Самошников с Кипром, Фернандес и Самошников с Мальтой.

Опорный полузащитник. Дмитрий Баринов (24 года, 9 матчей)

По всей видимости, Баринов станет одним из центров формирования состава сборной при Карпине. Тренерский штаб явно рассчитывает на опорника «Локо», а в игре с Кипром даже доверил ему капитанскую повязку.

Можно предположить, что с Мальтой самая вариативная линия сборной – центр полузащиты – получит видоизменения. Однако пока предпосылок для этого нет. Кроме того, скорее всего с мальтийцами Карпин снова выпустит двух атакующих хавбеков, как сделал это во встрече с другой средиземноморской командой. А при таком построении необходим будет чистый опорник, на роль которого не подходят ни Далер Кузяев, ни Роман Зобнин. Ещё на эту позицию есть Максим Мухин, но хавбеку ЦСКА всего 19 лет, и он вряд ли готов в одиночестве играть в опорной зоне.

Центральные атакующие полузащитники. Александр Ерохин (31 год, 28 матчей, 2 мяча) и Алексей Миранчук (25 лет, 38 матчей, 6 мячей)

Итак, как мы уже говорили, Карпин выпустит с Мальтой двух атакующих хавбеков и будет играть по схеме близкой к 4-1-4-1. Выход Ерохина напрашивается: игрок «Зенита» сейчас явно на коне. Получив на Кипре долгожданное место в стартовом составе, он оправдал авансы голом уже на шестой минуте. В паре с ним мог бы снова выйти Александр Головин, но накануне стало известно, что он пропустит игру из-за повреждения.

Не стоит исключать и выход универсала Далера Кузяева, но вероятно, с первых минут снова выйдет Алексей Миранчук, уже на третьей для себя позиции. С Хорватией он играл «ложную девятку», с Кипром – правого вингера, сейчас расположится на более привычном месте.

Дело в том, что сборная в матче с Кипром показала пугающее падение формы: футболисты еле передвигали ноги в концовке встречи, что очень странно для проходившей в сентябре игры. Сезон только начался, еврокубки ещё не стартовали, откуда такая усталость – непонятно. А Миранчук в обоих поединках был заменён во втором тайме, значит выдохся меньше остальных.

Пользу команде мог бы принести Даниил Фомин, но динамовец из-за повреждения покинул сборную ещё перед поездкой на Кипр.

Правый полузащитник. Рифат Жемалетдинов (7 матчей, 1 мяч)

Правый фланг полузащиты сейчас, пожалуй, один из наименее проблемных в сборной. На этой позиции могут выйти сразу четыре футболиста. Алексей Ионов, как и Марио Фернандес, остался на базе в Новогорске залечивать травмы, а значит, тренерский штаб рассчитывает на обоих в игре с Мальтой. Справа снова может сыграть Алексей Миранчук, который играл на этой позиции с Кипром. Но мы берём за данность, что хавбек «Аталанты» выйдет в центре. Зелимхан Бакаев дважды выходил на замену на этой позиции в первых двух играх, но, справедливости ради, был одним из худших на поле. Выход спартаковца не усиливал атаку, а ослаблял её. Кроме того, есть и Арсен Захарян, но он сыграет слева (об этом ниже).

И самый очевидный вариант – Рифат Жемалетдинов. Хавбек «Локо» отбыл дисквалификацию в матче с Хорватией и ожидался в стартовом составе на Кипре, но Карпин решил иначе, выпустив Миранчука. Тем не менее, выйдя на замену на левый фланг, Жемалетдинов забил гол и стал одним из героев встречи. Будет странно, если Карпин не доверит более свежему хавбеку место в старте, в связке со Смоловым (об этом также ниже).

Левый полузащитник. Арсен Захарян (18 лет, 1 матч)

Молодой динамовец стал одним из лучших футболистов в игре с Хорватией, и его выход в матче с Кипром казался самим собой разумеющимся. Однако тренерский штаб решил иначе и оставил его в запасе на всю игру.

В этой связи из всех вариантов наиболее перспективным выглядит выход именно Захаряна. В матчах с «карликами» очень важен быстрый мяч, и молодой Захарян с горящими глазами может затерзать оборону соперника уже на первых минутах.

Вполне вероятно, что Черышев, сыгравший в двух первых встречах, вообще в этот раз останется в запасе.

Нападающий. Фёдор Смолов (31 год, 40 матчей, 14 мячей)

Выход Смолова в «старте» прогнозировали абсолютно все эксперты ещё на матч с Хорватией. Но тогда Карпин решил всех перехитрить и выпустил «ложной девяткой» Миранчука. Уже к перерыву тренер понял, что перехитрил сам себя и заменил хавбека на чистого форварда. Но им вновь оказался не Смолов, а Заболотный.

С Кипром разозлённый Смолов рвал и метал, отдав две голевых передачи. С Мальтой необходимо играть на победу, и выход результативного нападающего выглядит само собой разумеющимся. Вряд ли Карпин снова рискнёт применять осторожную тактику «ложной девятки», Тюкавин явно не готов к «старту», а прямолинейный Заболотный – не тот вариант, который бы пригодился при игре с отстающим по техническим характеристикам соперником. Тем более, что у Смолова и Жемалетдинова сформировалась хорошая связка в «Локомотиве», и даже странно, что Карпин в сборной доверил ей всего полчаса совместного времени.

Состав сборной России на матч с Мальтой, версия Nevasport: Гильерме – Фернандес, Джикия, Дивеев, Самошников – Баринов — Жемалетдинов, Ерохин, Миранчук, Захарян– Смолов.

Матч Россия – Мальта состоится сегодня, 7 февраля. Начало – в 21:45 по московскому времени.