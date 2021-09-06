Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку провёл сотый матч за сборную Бельгии по футболу. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Чехии (3:0). Форвард отметил юбилей голом уже на восьмой минуте. На 65-й минуте Лукаку также стал автором голевой передачи на Алексиса Салемакерса.

Лукаку стал 567-м футболистом, вступившим в так называемый Century club FIFA (сто и более игр за сборную). В тот же день сотую встречу провели два исландца — Биркир Мар Севарссон и Биркир Бьяднасон, принявшие участие в игре с Северной Македонией (2:2).

Рекордсменом сборной Бельгии по матчам является Ян Фертонген, для которого встреча с Чехией стала 132-й. Помимо него и Лукаку, не меньше сотни матчей провели экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель (116), Тоби Алдервейрелд (115), Эден Азар (113) и Дрис Мертенс (102). Все, кроме последнего, также вышли на поле в игре с Чехией.

Лукаку также принадлежит рекорд по голам за сборную. Гол с Чехией стал для него 67-м. У занимающего второе место Эдена Азара — в два раза меньше мячей (33).

Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит малазийцу Со Чин Анну (195 матчей с 1969 по 1984 год). Летом ФИФА объявила, что рекорд установил капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава (185 игр), но позднее пересмотрела число игр Анна.