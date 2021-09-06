Единственный в истории трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле попал в больницу, утверждает Globo Esporte. По данным источника, у легендарного 80-летнего бразильца проблемы со здоровьем. Более подробной информации о болезни Пеле ещё нет.

Отмечается, что Пеле пробыл в больнице шесть дней на плановом медобследовани, после чего у него была выявлена некая проблема. Врачи приняли решение госпитализировать прославленного футболиста.

31 августа СМИ уже сообщали, что Пеле потерял сознание и был госпитализирован. Но бразилец в личном Твиттере опроверг информацию, заявив, что проходил плановое медобследование.

Пеле на протяжении футбольной карьеры выступал за родной «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).

В сборной Бразилии Пеле забил 77 голов (рекорд команды) в 92 матчах, оставаясь единственным футболистом, который выиграл три чемпионата мира — в 1958, 1962 и 1970 году.