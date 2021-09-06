В Санкт-Петербурге стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Адмиралом». Питерские армейцы проводят первую домашнюю игру в сезоне. Как и в прошлой игре, в первом звене команды вышел 16-летний Матвей Мичков.

Место в воротах занял Ларс Юханссон, заменивший игравшего в первых двух встречах Александра Самонова.

Полностью состав СКА выглядит следующим образом:

Юханссон (Самонов); Фантенберг — Ожиганов, Мичков — Вей — Бурдасов; Паутов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Свечков; Галенюк, Тимкин — Хендемарк — Грошев, Моисеев.

В первых двух играх сезона СКА на выезде обыграл «Северсталь» (3:2) и «Локомотив» (4:3 по буллитам). «Адмирал» в гостях уступил «Спартаку» (1:4) и «Авангарду» (3:4 по буллитам).