Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж помещён клубом в список травмированных до конца сезона, сообщает «Чемпионат». Таким образом, контракт 33-летнего чешского голкипера не будет попадать под потолок зарплат.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж провёл один матч — против «Металлурга» (2:6). Чех провёл на льду все 60 минут. В матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.

Весной Коварж перенёс операцию на коленном суставе, а в августе проходил курс реабилитации в Германии.

В сезоне-2021/22 Коварж провёл 51 матч в регулярке, одержав 23 победы при 92,4 процента отражённых бросков. В Кубке Гагарина на счету стража ворот автозаводцев пять игр и одна победа.

Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 год и вернулся в клуб из Екатеринбурга в 2017-м после сезона в «Северстали». Также в его карьере были чешские «Писек» и «Ческе-Будеёвице», а также канадские клубы низших лиг «Ошава Дженералз» и «Уинсор Спитфайрз».