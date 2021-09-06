Сборная России по футболу проходит в Новогорске тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты, сообщает «Чемпионат». В общей группе занимаются 24 футболиста. Как сообщалось ранее, хавбек «Монако» Александр Головин покинул расположение команды из-за повреждения. Кроме того, отдельно в тренажёрном зале занимается защитник Марио Фернандес.

30-летний игрок ЦСКА не полетел со сборной на Кипр на предыдующую игру отбора (2:0). В матче с Хорватией 1 сентября, ставшем дебютным под руководством Валерия Карпина (0:0), Фернандес провёл на поле 78 минут, после чего был заменён на Илью Самошникова.

Матч Россия — Мальта состоится в Москве на «Открытие Арене» 7 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени.