СКА обыгрывает «Арсенал» после первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

Счёт уже на третьей минуте открыл Михаил Воробьёв с передач Игоря Ожиганова и Оскара Фантенберга. На девятой минуте Антон Бурдасов реализовал большинство, воспользовавшись передачами Ожиганова и Линдена Вея.

Третью шайбу забросил на 13-й минуте Данила Моисеев с передач Максима Грошева и тёзки Данилы Галенюка.

После третьего гола армейцев «Автомобилист» поменял вратаря Ивана Налимова на Никиту Серебрякова.

Напомним, что во втором матче подряд в первом звене армейцев вышел 16-летний Матвей Мичков. Форвард в первом периоде провёл 5 минут 16 секунд и нанёс два броска по воротам.