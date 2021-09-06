Российская премьер-лига сейчас остаётся одним из последних европейских чемпионатов с открытым трансферным окном. Закроется оно уже сегодня в полночь по московскому времени. Большинство клубов уже сформировали составы на первую половину сезона, но у них ещё есть несколько часов, чтобы заявить новых игроков. Nevasport предлагает подборку самых горячих трансферных слухов в последние часы трансферного окна в чемпионате России.

«Зенит». Альфредо Морелос («Рейнджерс»)

Чемпионы России этим летом провели точечные усиления, заменив двух ушедших игроков на двух новичков. «Зениту» удалось удержать Сердара Азмуна, а значит целая пачка слухов о его возможной замене (назывался даже Лоренсо Инсинье) осталась неподтверждённой.

Однако в последний момент появилась информация о желании колумбийца Альфредо Морелоса сменить клуб ради участия в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» готов отпустить своего лидера атак за 15 миллионов евро. Камнем преткновения для «Зенита» остался лимит на легионеров – у клуба заполнены все иностранные вакансии, так что новичков из-за бугра ждать не стоит.

«Спартак». Даниил Глебов («Ростов»)

«Спартак» провалил трансферное лето, целых два месяца гоняясь за правыми защитниками. В результате удалось подписать лишь скромного Максимилиано Кауфриза. В последний момент всплыл вариант в виде центрального хавбека молодёжной сборной России Даниила Глебова. «Спартак» в конце августа лишился Алекса Крала, и клубу явно не помешает усиление в центр поля.

Проблема в том, что сами ростовчане не горят желанием продавать основного игрока, не найдя ему адекватной замены. А сделать это в такие сжатые сроки не представляется реальным.

«Локомотив». Андрей Мостовой («Зенит»)

«Локомотив» уже стал главным транжирой РПЛ в летнее трансферное окно, потратив на новичков 30,2 миллиона. Примечательно, что почти все новые игроки железнодорожников – молодые футболисты не старше 25 лет. 23-летний Мостовой подходит под эту трансферную политику.

По данным СМИ, «Зенит» и «Локо» всерьёз обсуждали возможность обмена Мостового и Антона Миранчука этим летом. Однако питерцы отказались от сделки после травмы последнего. И тут уже «Локомотив» решил подписать Мостового отдельно, предложив за него 7 миллионов евро.

Всерьёз рассчитывать на эту сделку сейчас не стоит – вряд ли «Зенит» согласится лишаться глубины скамейки перед стартом Лиги чемпионов, да ещё и усиливать конкурента в чемпионате. Но это Россия, тут всякое бывает.

ЦСКА. Саму Кастильехо («Милан»)

Армейцы под занавес трансферного окна оказались в экстренной ситуации: нужно срочно искать замену ушедшему в «Вест Хэм» лидеру команды Николе Влашичу. Благо у клуба свободен легионерский слот, что существенно расширяет круг поисков. Испанский хавбек нечасто попадает в состав «Милана», но не очень горит желанием покидать клуб. По последним данным, стороны всё ещё не согласовали условий контракта.

«Химки». Резиуан Мирзов («Спартак»)

Летом «Спартак», помимо покупки уже упомянутого Кауфриза, ограничился возвращением из аренд своих игроков. Одним из них стал Резиуан Мирзов, быстро выбившийся в лидеры «Химок» в прошлом сезоне. Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко заявил, что заинтересован в возвращении форварда. И эта сделка кажется уже более вероятной, чем переход Глебова. Руй Витория не очень рассчитывает на Мирзова, выпуская его на концовки встреч. А после вылета клуба из Лиги чемпионов в Лигу Европы, скамейку можно и не перегружать.

«Химки» сделали официальный запрос в «Спартак» по поводу аренды Мирзова, в Москве пока ответа не дали.

«Ростов». Габриэль Перес («Бенфика»)

«Ростов» невнятно начал сезон, успел вынужденно поменять Валерия Карпина на Юрия Сёмина и после шести туров идёт на 14-м месте, между «Уфой» и «Арсеналом».

В последний момент трансферного окна, на Дону обратили внимание на бразильского форварда «Бенфики». Однако сделку будет завершить в срок очень сложно – переговоры стартовали уже слишком поздно.

«Ахмат». Сенин Себаи («Химки»)

Неожиданная сделка может состояться в заключительные часы трансферного окна. Ивуариец Себаи в этом сезоне окончательно закрепился в основе «Химок», но внезапно его захотел перехватить «Ахмат». В трансфере заинтересован главный тренер грозненцев Андрей Талалаев. Более подробной информации о возможности перехода пока нет.

«Урал». Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Расхваленная академия «Краснодара» уже успела выпустить несколько талантливых футболистов, но по иронии судьбы, у большинства из них пока не очень получается закрепиться в основном составе родного клуба. «Краснодар» уже покинули Иван Игнатьев, завядший в «Рубине», и Даниил Уткин, феерящий в этом сезоне в «Ахмате». Вот и Сулейманов, отметившийся поначалу несколькими голами после выходов на замену, сдал и всё реже выходит на поле. По данным СМИ, игрока может арендовать «Урал», у которого катастрофическая ситуация с нападением (2 гола в 6 матчах).

Впрочем, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов опроверг информацию об аренде Шапи, заявив, что клуб даже не связывался по поводу его возможного перехода.

Разумеется, в заключительные часы трансферного окна могут состояться и другие переходы, о которых СМИ говорили раньше, либо те, которых и на горизонте не было буквально вчера. История уже знает примеры рекордно быстрых сделок.

В конце концов, рынок свободных агентов будет доступен всегда: клубы могут подписать тех футболистов, которые были без клубов на момент 1 июля 2021 года. В их число, например, входит экс-зенитовец Юрий Жирков, которого, по слухам, хочет вернуть ЦСКА.