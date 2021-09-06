Российская премьер-лига сейчас остаётся одним из последних европейских чемпионатов с открытым трансферным окном. Закроется оно уже сегодня в полночь по московскому времени. Большинство клубов уже сформировали составы на первую половину сезона, но у них ещё есть несколько часов, чтобы заявить новых игроков. Nevasport предлагает подборку самых горячих трансферных слухов в последние часы трансферного окна в чемпионате России.

«Зенит». Альфредо Морелос («Рейнджерс»)

Альфредо Морелос. Фото https://www.instagram.com/alfredomorelos30/

Чемпионы России этим летом провели точечные усиления, заменив двух ушедших игроков на двух новичков. «Зениту» удалось удержать Сердара Азмуна, а значит целая пачка слухов о его возможной замене (назывался даже Лоренсо Инсинье) осталась неподтверждённой.

Однако в последний момент появилась информация о желании колумбийца Альфредо Морелоса сменить клуб ради участия в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» готов отпустить своего лидера атак за 15 миллионов евро. Камнем преткновения для «Зенита» остался лимит на легионеров – у клуба заполнены все иностранные вакансии, так что новичков из-за бугра ждать не стоит.

«Спартак». Даниил Глебов («Ростов»)

Игрок «Ростова» Данил Глебов. Фото: Instagram.

«Спартак» провалил трансферное лето, целых два месяца гоняясь за правыми защитниками. В результате удалось подписать лишь скромного Максимилиано Кауфриза. В последний момент всплыл вариант в виде центрального хавбека молодёжной сборной России Даниила Глебова. «Спартак» в конце августа лишился Алекса Крала, и клубу явно не помешает усиление в центр поля.

Итоги трансферного окна РПЛ: «Зенит» — по позициям, «Локо» — на перспективу, ЦСКА — по средствам, «Спартак» смешон

Проблема в том, что сами ростовчане не горят желанием продавать основного игрока, не найдя ему адекватной замены. А сделать это в такие сжатые сроки не представляется реальным.

«Локомотив». Андрей Мостовой («Зенит»)

Андрей Мостовой. Фото: Instagram

«Локомотив» уже стал главным транжирой РПЛ в летнее трансферное окно, потратив на новичков 30,2 миллиона. Примечательно, что почти все новые игроки железнодорожников – молодые футболисты не старше 25 лет. 23-летний Мостовой подходит под эту трансферную политику.

По данным СМИ, «Зенит» и «Локо» всерьёз обсуждали возможность обмена Мостового и Антона Миранчука этим летом. Однако питерцы отказались от сделки после травмы последнего. И тут уже «Локомотив» решил подписать Мостового отдельно, предложив за него 7 миллионов евро.

Всерьёз рассчитывать на эту сделку сейчас не стоит – вряд ли «Зенит» согласится лишаться глубины скамейки перед стартом Лиги чемпионов, да ещё и усиливать конкурента в чемпионате. Но это Россия, тут всякое бывает.

ЦСКА. Саму Кастильехо («Милан»)

Саму Кастильехо. Фото: ФК «Милан»

Армейцы под занавес трансферного окна оказались в экстренной ситуации: нужно срочно искать замену ушедшему в «Вест Хэм» лидеру команды Николе Влашичу. Благо у клуба свободен легионерский слот, что существенно расширяет круг поисков. Испанский хавбек нечасто попадает в состав «Милана», но не очень горит желанием покидать клуб. По последним данным, стороны всё ещё не согласовали условий контракта.

«Химки». Резиуан Мирзов («Спартак»)

Георгий Мелкадзе и Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»

Летом «Спартак», помимо покупки уже упомянутого Кауфриза, ограничился возвращением из аренд своих игроков. Одним из них стал Резиуан Мирзов, быстро выбившийся в лидеры «Химок» в прошлом сезоне. Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко заявил, что заинтересован в возвращении форварда. И эта сделка кажется уже более вероятной, чем переход Глебова. Руй Витория не очень рассчитывает на Мирзова, выпуская его на концовки встреч. А после вылета клуба из Лиги чемпионов в Лигу Европы, скамейку можно и не перегружать.

«Химки» сделали официальный запрос в «Спартак» по поводу аренды Мирзова, в Москве пока ответа не дали.

«Ростов». Габриэль Перес («Бенфика»)

«Ростов» невнятно начал сезон, успел вынужденно поменять Валерия Карпина на Юрия Сёмина и после шести туров идёт на 14-м месте, между «Уфой» и «Арсеналом».

В последний момент трансферного окна, на Дону обратили внимание на бразильского форварда «Бенфики». Однако сделку будет завершить в срок очень сложно – переговоры стартовали уже слишком поздно.

«Ахмат». Сенин Себаи («Химки»)

Неожиданная сделка может состояться в заключительные часы трансферного окна. Ивуариец Себаи в этом сезоне окончательно закрепился в основе «Химок», но внезапно его захотел перехватить «Ахмат». В трансфере заинтересован главный тренер грозненцев Андрей Талалаев. Более подробной информации о возможности перехода пока нет.

«Урал». Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Магомед-Шапи Сулейманов. Фото: Instagram.

Расхваленная академия «Краснодара» уже успела выпустить несколько талантливых футболистов, но по иронии судьбы, у большинства из них пока не очень получается закрепиться в основном составе родного клуба. «Краснодар» уже покинули Иван Игнатьев, завядший в «Рубине», и Даниил Уткин, феерящий в этом сезоне в «Ахмате». Вот и Сулейманов, отметившийся поначалу несколькими голами после выходов на замену, сдал и всё реже выходит на поле. По данным СМИ, игрока может арендовать «Урал», у которого катастрофическая ситуация с нападением (2 гола в 6 матчах).

Впрочем, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов опроверг информацию об аренде Шапи, заявив, что клуб даже не связывался по поводу его возможного перехода.

Разумеется, в заключительные часы трансферного окна могут состояться и другие переходы, о которых СМИ говорили раньше, либо те, которых и на горизонте не было буквально вчера. История уже знает примеры рекордно быстрых сделок.

В конце концов, рынок свободных агентов будет доступен всегда: клубы могут подписать тех футболистов, которые были без клубов на момент 1 июля 2021 года. В их число, например, входит экс-зенитовец Юрий Жирков, которого, по слухам, хочет вернуть ЦСКА.