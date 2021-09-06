Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности возвращения к работе. Специалист был уволен с поста наставника национальной команды этим летом после вылета с Евро-2020. СМИ сообщали, что он может возглавить «Спартак» вместо провалившего начало сезона Руя Витории.

«Невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Черчесова.

Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 года, под его руководством команда провела 57 матчей, выиграла 24, 13 завершила вничью и 20 раз проиграла. На домашнем ЧМ-2018 Россия под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала.

До сборной Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Ваккер Тироль», российские «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо» и польскую «Легию».