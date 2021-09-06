Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери стал игроком «Салернитаны», сообщает официальный сайт клуба. 38-летний хавбек заключил контракт сроком на один сезон с возможностью продления ещё на год при определённых условиях.

Хавбек уже был презенитован на стадионе клуба болельщикам и игрокам команды.

«Салернитана» вернулась в серию A в нынешнем сезоне и потерпела два поражения в двух стартовых играх чемпионата.

Ранее Рибери выступал во французских «Булони», «Олимпик Алесе», «Бресте», «Меце» и «Марселе», турецком «Галатасарае», а большую часть карьеры провёл в Германии в составе «Баварии». За мюнхенцев Рибери выступал с 2007 по 2019 год, выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

После ухода из «Баварии» Рибери два сезона выступал за итальянскую «Фиорентину». В сезоне-2020/21 Рибери провёл 29 матчей в чемпионате Италии, забил 2 мяча и сделал 6 передач. По окончании сезона он покинул команду и смог перейти в «Салернитану» после закрытия трансферного окна на правах свободного агента.