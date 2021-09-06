СКА побеждает «Адмирал» после двух периодов матча регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В первом периоде армейцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Счёт уже на третьей минуте открыл Михаил Воробьёв с передач Игоря Ожиганова и Оскара Фантенберга. На девятой минуте Антон Бурдасов реализовал большинство, воспользовавшись передачами Ожиганова и Линдена Вея. Третью шайбу забросил на 13-й минуте Данила Моисеев с передач Максима Грошева и тёзки Данилы Галенюка.

После третьего гола армейцев «Автомобилист» поменял вратаря Ивана Налимова на Никиту Серебрякова.

Во втором периоде сперва Кирилл Марченко с передачи Кирилла Кирсанова забросил четвёртую шайбу СКА на 28-й минуте, а на 31-й Андрей Кузьменко довёл счёт до крупного после пасов Йоонаса Кемппайнена и Марата Хуснутдинова.

На 35-й минуте Дмитрий Саюстов с передачи Джоша Кестнера и Рихардса Букартса сократил отставание владивостокцев.

Напомним, что во втором матче подряд в первом звене армейцев вышел 16-летний Матвей Мичков. Форвард за два периода провёл 10 минут 9 секунд и нанёс два броска по воротам.