Нападающий СКА Матвей Мичков забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. 16-летний форвард с передач Кирилла Марченко Фредерика Хендемарка поразил ворота Никиты Серебрякова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Адмирала».

Мичков отличился на отметке 50:28, сделав счёт 7:2 в пользу СКА.

Для Мичкова это третий матч в КХЛ. В двух первых он помог армейцами победить «Северсталь» (3:2) и «Локомотив» (4:3 Б), но сам очков за результативность не набирал. Однако в игре с череповчанами именно 16-летний форвард начал атаку, приведшую к победной шайбе.

Мичков уже забивал за основу СКА в товарищеских матчах. 24 августа он поразил ворота «Сочи» в своей первой же игре за основной состав армейцев.