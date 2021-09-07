Сегодня, 7 сентября, сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. Nevasport рассказывает об интересных фактах в истории противостояния этих команд.

Это третий матч команд в истории и первый – на поле России. 7 февраля 1996 года Россия обыграла Мальту на стадионе в Аттарде в рамках коммерческого турнира «Кубок Ротманса» — 2:0. 24 марта этого года, также в Аттарде, прошла первая встреча команд в рамках отбора на ЧМ-2022. Россияне также выиграли в два мяча – 3:1.

Примечательно, что первый гол в истории противостояния России и Мальты забил нынешний главный тренер россиян Валерий Карпин . В 1996 году он поразил ворота островитян на 26-й минуте. Второй гол команды провёл Сергей Кирьяков. 25 лет спустя за Россию забивали уже Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

. В 1996 году он поразил ворота островитян на 26-й минуте. Второй гол команды провёл Сергей Кирьяков. 25 лет спустя за Россию забивали уже Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Ворота в игре с мальтийцами в 1996 году защищал предыдущий главный тренер сборной России — Станислав Черчесов . А с капитанской повязкой команду вывел на поле нынешний ассистент Карпина Виктор Онопко .

. А с капитанской повязкой команду вывел на поле нынешний ассистент Карпина . Сборная России выиграла проходивший на Мальте Кубок Ротманса-1996. Помимо победы над хозяевами турнира, подопечные Олега Романцева разгромили Исландию (3:0) и одолели Словению (3:1). Карпин принял участие ещё и в игре с исландцами и сделал дубль.

разгромили Исландию (3:0) и одолели Словению (3:1). Карпин принял участие ещё и в игре с исландцами и сделал дубль. 7 февраля 1996 года в составе сборной России свой первый матч провёл многолетний капитан «Спартака» Андрей Тихонов . Хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на Владимира Бесчастных в перерыве. Всего в сборной он отыграет 29 матчей и забьёт один мяч в период с 1996 по 2000 год.

. Хавбек вышел в стартовом составе и был заменён на Владимира Бесчастных в перерыве. Всего в сборной он отыграет 29 матчей и забьёт один мяч в период с 1996 по 2000 год. 25 лет спустя в сборной в игре с Мальтой дебютирует другой фланговый хавбек. Рифат Жемалетдинов вышел на замену на 57-й минуте вместо Алексея Ионова. Три дня назад, 4 сентября, Жемалетдинов забил первый гол за национальную команду, поразив ворота Кипра (2:0).

вышел на замену на 57-й минуте вместо Алексея Ионова. Три дня назад, 4 сентября, Жемалетдинов забил первый гол за национальную команду, поразив ворота Кипра (2:0). В той же мартовской игре свои последние на данный момент матчи за сборную России провели Даниил Фомин и Ильзат Ахметов . На счету первого хавбека четыре игры в составе национальной команды, на счету второго – восемь. Фомин мог бы сыграть с Мальтой и сегодня, но покинул расположение сборной из-за болей в спине.

и . На счету первого хавбека четыре игры в составе национальной команды, на счету второго – восемь. Фомин мог бы сыграть с Мальтой и сегодня, но покинул расположение сборной из-за болей в спине. В игре с Мальтой свой 27-й гол за сборную России забил её бывший капитан Артём Дзюба . Это позволило форварду обогнать Владимира Бесчастных и выйти на чистое второе место по голам за национальную команду. Позднее Дзюба оформит дубль в ворота Словении (2:1) также в отборе на ЧМ-2022 и отличится с пенальти в матче Евро-2020 с Данией (1:4), догнав по голам за сборную России рекордсмена Александра Кержакова (по 30).

. Это позволило форварду обогнать Владимира Бесчастных и выйти на чистое второе место по голам за национальную команду. Позднее Дзюба оформит дубль в ворота Словении (2:1) также в отборе на ЧМ-2022 и отличится с пенальти в матче Евро-2020 с Данией (1:4), догнав по голам за сборную России рекордсмена Александра Кержакова (по 30). Единственный гол в ворота сборной России в двух матчах забил мальтиец Пол Мбонг . Сын нигерийских эмигрантов на днях – 2 сентября – отметил своё 20-летие. Мбонг растёт в футбольной семье: его отец Эссьен и два старших брата Джозеф и Эммануэль также профессиональные игроки. Джозеф также принял участие в мартовском матче.

. Сын нигерийских эмигрантов на днях – 2 сентября – отметил своё 20-летие. Мбонг растёт в футбольной семье: его отец Эссьен и два старших брата Джозеф и Эммануэль также профессиональные игроки. Джозеф также принял участие в мартовском матче. Из участников мартовского матча в составе сборной России сейчас числятся всего семь человек: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Рифат Жемалетдинов. Ещё два полузащитника – Даниил Фомин и Александр Головин – покинули расположение сборной из-за травмы.

Игра Россия – Мальта пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало – в 21:45 по московскому времени.