СКА разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 9:2. Игра стала знаковой для форварда армейцев Матвея Мичкова. 16-летний игрок проводил свой третий матч в КХЛ и забросил две первые шайбы — на 51-й и 58-й минуте, а затем и отметился первой результативной передачей.

В первом периоде армейцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Счёт уже на третьей минуте открыл Михаил Воробьёв с передач Игоря Ожиганова и Оскара Фантенберга. На девятой минуте Антон Бурдасов реализовал большинство, воспользовавшись передачами Ожиганова и Линдена Вея. Третью шайбу забросил на 13-й минуте Данила Моисеев с передач Максима Грошева и тёзки Данилы Галенюка.

После третьего гола армейцев «Автомобилист» поменял вратаря Ивана Налимова на Никиту Серебрякова.

Во втором периоде сперва Кирилл Марченко с передачи Кирилла Кирсанова забросил четвёртую шайбу СКА на 28-й минуте, а на 31-й Андрей Кузьменко довёл счёт до крупного после пасов Йоонаса Кемппайнена и Марата Хуснутдинова. На 35-й минуте Дмитрий Саюстов с передачи Джоша Кестнера и Рихардса Букартса сократил отставание владивостокцев.

На первой минуте третьего периода Евгений Тимкин с передачи Моисеева вернул преимущество СКА в пять шайб. Вячеслав Ушенин на 44-й минуте с передач Саюстова и Либора Шулака снова отыграл одну шайбу, после чего начал забивать Мичков, который во втором поединке подряд вышел в первом звене.

16-летний нападающий забросил свою дебютную шайбу в КХЛ на 50:28 с передач Марченко и Фредрика Хендемарка.

На отметке 57:51 Мичков реализовал большинство с передач Степана Фальковского и Кузьменко.

А за 38 секунд до конца встречи в большинстве отличился уже Марченко, а Мичков отдал свой первый голевой пас. Вторым автором передачи стал Кузьменко.

Таким образом, Марченко (2+1), Мичков (2+1) и Кузьменко (1+2) стали самыми результативными игроками встречи. Однако Мичкову для того, чтобы набрать три очка, понадобилось меньше всего игрового времени — 11 минут 12 секунд.

Эта игра стала первой домашней в сезоне для СКА. В двух стартовых встречах подопечные Валерия Брагина на выезде обыгрывали «Северсталь» (3:2) и «Локомотив» (4:3 Б). Мичков принимал участие в этих встречах, но сам очков за результативность не набирал. Однако в игре с череповчанами именно 16-летний форвард начал атаку, приведшую к победной шайбе.

Мичков до этого уже забивал за основу СКА в товарищеских матчах. 24 августа он поразил ворота «Сочи» в своей первой же игре за основной состав армейцев.