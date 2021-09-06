Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал изменения в питании, которые он ввёл в национальной команде. Ранее стало известно, что специалист запретил своим подопечным сахар.

«Похудел ли кто-то после запрета сахара? Некоторые скинули вес — это связано с игровой нагрузкой. Пытаемся показать, как правильно питаться. Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года, заменив Станислава Черчесова. Под руководством специалиста россияне на данный момент провели два матча, оба — в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сперва Россия дома сыграла нулевую ничью с Хорватией (0:0), а затем обыграла на выезде Кипр (2:0). 7 сентября россияне примут на стадионе «Открытие Арена» в Москве команду Мальты. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.