Сегодня, 6 сентября, СКА разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 9:2. Главным событием встречи стали первые очки в Континентальной хоккейной лиге форварда СКА Матвея Мичкова. 16-летний игрок проводил свой третий официальный матч за основу армейцев. Как и в предыдущей игре с «Локомотивом» (4:3), юниор вышел в первом звене.

Свою первую шайбу Мичков забросил на 51-й минуте, успешно сыграв на пятачке после передач Кирилла Марченко и Фредрика Хендемарка.

На 58-й минуте Мичков оформил дубль, бросив со средней дистанции. Ассистировали ему Степан Фальковский и Андрей Кузьменко.

На последней минуте третьего периода Мичков отдал свой первый голевой пас в КХЛ. После его передачи отличился Кирилл Марченко.