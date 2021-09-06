Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с большим количеством травм в команде. Перед второй игрой под руководством Карпина россияне потеряли семерых футболистов, включённых в предварительный список команды.

«Семь футболистов с травмами? Есть футболисты, которые травмировались не здесь, а в клубах, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карпина. — Нагрузки? У нас не было ни одной тренировки хотя бы со средней нагрузкой. Как говорил Слуцкий: «В сборной некогда тренироваться». Травмы, скорее всего, связаны с последним туром РПЛ и с играми сборной».

Напомним, что сперва из финального состава сборной был исключён травмированный защитник Сергей Терехов, которого заменил Сергей Петров. Позднее травму получил уже сам Петров, и вместо него в сборную был вызван Алексей Сутормин. Аналогичная ситуация произошла со Станиславом Магкеевым. Центрального защитника после травмы заменил Дмитрий Чистяков, который сам получил повреждение. Позднее расположение команды из-за болей в спине покинул Даниил Фомин. Наконец на игру с Кипром из-за травм не летали Марио Фернандес и Алексей Ионов. Однако оба остались в расположении сборной и могут сыграть с Мальтой 7 сентября. При этом в завтрашнем матче точно не выйдет ещё один травмированный сборник — Александр Головин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября, начало — в 21:45 по московскому времен.