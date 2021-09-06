Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов прокомментировал возвращение в национальную команду. Форвард «Локомотива» был вызван в сборную Валерием Карпиным на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Как пережил, что не попал на чемпионат Европы? Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Тем более не все от меня зависело. Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Смолова.

В первой игре под руководством Карпина против Хорватии (0:0) Смолов остался в запасе. Форвард назвал это решение «рабочим моментом» и «нормальной ситуацией». Во второй встрече с Кипром (2:0) нападающий отдал две голевые передачи, после которых отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

7 сентября Россия сыграет дома с Мальтой, также в рамках отбора на ЧМ-2022.