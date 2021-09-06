ЦСКА не оставляет попыток взять в аренду флангового полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо. В заключительные часы трансферного окна армейцы собираются арендовать игрока в качестве замены Николе Влашичу, который ушёл в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.

Однако, как сообщает в Твиттере журналист Николо Скира, сделка находится под угрозой срыва. ЦСКА хочет арендовать Кастильехо бесплатно и без права выкупа. Но данные условия не устраивают «Милан». Россонери хотят получить за аренду хотя бы миллион евро, а также включить в контракт опцию выкупа за 7 миллионов.

Кастильехо перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году за 21,3 миллиона. В прошлом сезоне испанец провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

Трансферное окно в РПЛ закрывается в полночь по московскому времени. После этого клубы смогут зарегистрировать только свободных агентов (оставшихся без контракта не позднее 1 июля 2021 года) до открытия зимнего трансферного окна 26 января 2022 года.