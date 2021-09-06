Игрок «Локомотива» застрял в Гвинее из-за госпереворота. Тренера сборной России по гандболу отправили в отставку после серебра Олимпиады-2020. Сергей Карасёв будет судить матч отбора ЧМ-2022. Лидер сборной России по футболу не сыграет с Мальтой. 38-летний Франк Рибери нашёл себе новый клуб. 16-летний вундеркинд СКА забросил первые голы в КХЛ. Самые интересные новости спорта 6 сентября – в дайджесте Nevasport.

Матч Гвинея — Марокко в отборе на ЧМ-2022 отменили из-за госпереворота в стране

Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре между сборными Гвинеи и Марокко был перенесен из-за того, что в стране произошел государственный переворот.

Игрок «Локомотива» Камано застрял в Гвинее во время госпереворота

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в ближайшую неделю в расположение клуба из расположения национальной сборной Гвинеи, поскольку в стране произошёл государственные переворот.

Сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд

Сборная Италии по футболу установила новый рекорд, проведя 36 матчей подряд без поражений. Ранее такое достижение не покорялось ни одной национальной команде.

Германия разгромила Армению в матче отбора на ЧМ-2022. У Гнабри — дубль

Сборная Германии по футболу разгромила команду Армении в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

На ЧМ-2022 по футболу в Катаре не будут вводить дресс-код для фанатов

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала о том, собираются ли вводить в Катаре специальный дресс-код для футбольных болельщиков. По словам эксперта, сейчас в Катаре живут люди со всего света, а Доха стала целым мультикультурным мегаполисом.

Главного тренера сборной России по гандболу отправили в отставку после серебра Токио-2020

Алексей Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

Бригада Сергея Карасева обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Бригада Карасева будет судить встречу Греция — Швеция.

Французский футболист умер после 39 лет комы

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73-х лет, из которых 39 он провел в глубокой коме.

Мирзов хочет разорвать контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов ведёт переговоры с московским «Спартаком» о разрыве контракта.

Александр Головин пропустит матч отбора чемпионата мира-2022 с Мальтой

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой из-за небольшого повреждения.

38-летний Рибери перешёл в клуб Серии A

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери стал игроком «Салернитаны». 38-летний хавбек заключил контракт сроком на один сезон с возможностью продления ещё на год при определённых условиях.

СКА забросил 9 шайб «Адмиралу», 16-летний Мичков сделал дубль и голевой пас

СКА разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 9:2. Игра стала знаковой для форварда армейцев Матвея Мичкова. 16-летний игрок проводил свой третий матч в КХЛ и забросил две первые шайбы — на 51-й и 58-й минуте, а затем и отметился первой результативной передачей.