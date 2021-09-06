Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов с большой вероятностью будет капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. 31-летний форвард пришёл вместе с главным тренером Валерием Карпиным на предматчевую пресс-конференцию. Перед встречами с Хорватией (0:0) и Кипром (2:0) на пресс-конференции ходили Георгий Джикия и Дмитрий Баринов соответственно, которые в этих играх надевали капитанские повязки.

При этом Карпин не подтвердил предположения журналистов, но и не опроверг. «Фёдор на пресс-конференции, потому что так решили. Будет ли он капитаном? Может быть, — цитирует «Чемпионат» Карпина. — Все капитаны – им может оказаться любой игрок. Если он окажется завтра на поле – может быть, будет капитаном».

Напомним, что штатным капитаном сборной России с осени 2018 года был Артём Дзюба, но форвард «Зенита» не был вызван на сентябрьские игры. Карпин заявил, что не будет назначать штатного капитана и проведёт ротацию.

Смолов уже надевал капитанскую повязку в сборной России в трёх матчах: 10 октября 2017 года с Ираном (1:1), 14 ноября 2017 года с Испанией (3:3) и 27 марта 2018 года с Францией (1:3). В те годы штатным капитаном был вратарь Игорь Акинфеев, но те встречи голкипер ЦСКА пропускал.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени.