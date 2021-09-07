Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покидает розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису: на стадии 1/8 финала россиянка проиграла чешке Каролине Плишковой.

Игра прошла на одном и кортов центра Билли Джин Кинг и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу чешской спортсменки. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.

Павлюченкова в этой встрече сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. У Плишковой на счету — те же пять двойных ошибок, 6 подач навылет и 4 из 7 успешных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале US Open Плишкова встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Мария Саккари (Греция). Их игра на данный момент все ещё продолжается.