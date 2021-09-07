Мужская сборная России по волейболу сегодня, 7 сентября, проведёт очередной матч группового этапа чемпионата Европы 2021 года. В соперниках — сборная Испании.

Начало матча назначено на 17:00 по московскому времени. Встреча состоится на площадке центра «Тампере Айс» в финском Тампере.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Сборная России по волейболу начала турнир с поражения от команды Турции со счётом 1:3, однако затем команда Туомаса Саммельвуо сумела на тай-брейке обыграть команду Нидерландов и победила сборную Финляндии.

Сборная Испании пока не набрала ни одного очка на этом турнире и проиграла все три матча. Испанские волейболисты поочередно уступили командам Нидерландов, Турции и Финляндии, выиграв лишь один сет за этот турнир — в игре с Турцией.