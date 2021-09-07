Бывшая российская и швейцарская фигуристка Анна Овчарова рассказала о знакомстве с тренером Этери Тутберидзе.

В интервью «Чемпионату» Овчарова рассказала о том, как летела вместе с Тутберидзе после финала Гран-при из Токио в Москву. Фигуристка отметила, что они сидели рядом около 10 часов, а тренер боится летать.

«До этого мне все говорили, что она строгая, неприятная, ни с кем не здоровается и так далее. И я ее боялась из-за этого. Но мы с ней так разговорились!», — отметила Овчарова, добавив, что Тутберидзе за 15 минут научила ее играть в судоку.

Фигуристка добавила, что затем они разговорились и слушали истории из жизни друг друга.

«Она слушала мои истории с точно таким же интересом, что и я ее. Когда я узнала, что она боится летать и как тяжело ей дается каждый полёт, то сразу поняла, насколько она морально сильный человек», — сказала Овчарова.