Сегодня, 7 сентября, в Ярославле состоятся памятные мероприятия, посвящённые хоккейной команде «Локомотив», погибшей в авиакатастрофе ровно 10 лет назад.

Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте клуба.

До 11 часов утра будет проводится богослужение в Успенском соборе Ярославля, а в 11:40 начнётся панихида по погибшим на Леонтьевском кладбище, а также возложение цветов к могилам хоккеистов. В 12:50 траурные мероприятия продолжатся рядом с «Ареной-2000. Локомотив», у памятника «Хоккейное братство».

Во второй половине дня пройдет памятная церемония в мемориальном комплексе в Туношне, где случилось падение самолета Як-42, начало назначено на 15:30.

7 сентября 2011 года «Локомотив» направлялся на игру регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», самолёт разбился практически сразу после взлёта. На борту находилось 45 человек, выжил в катастрофе лишь бортинженер Александр Сизов.