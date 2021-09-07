Сборная России по футболу сегодня, 7 сентября, сыграет с командой Мальты в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнётся в 21:45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — турецкий рефери Али Палабыйык.

Прямую трансляцию будет осуществлять телеканал РЕН ТВ здесь.

Под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией, а затем на выезде обыграла Кипр со счетом 2:0. Сейчас российская команда делит с Хорватией 1-2 позиции в отборочной группе.

Сборная Мальты идет на 5-м месте в группе с результатом в 4 очка. Команда сыграла вничью со Словакией, а также сумела разгромить Кипр со счетом 3:0.