Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объявила о старте аукциона своего NFT-токена.

О начале аукциона фигуристка объявила в своем «Инстаграме» в разделе «сторис». «Начни свой путь», — подписала Александра картинку.

В мае 2021 года Трусова сообщила о том, что начинает выпускать собственные NFT-токены.

Отметим, что NFT-токены также известны как невзаимозаменяемые токены, в то время как обычные токены не являются уникальными и их можно заменить. Они используются для того, чтобы можно было подтверждать права на цифровые активы, к примеру, такие сертификаты могут быть прикреплены к уникальному объекту — тексту, изображению, видеоролику. Владение NFT-токеном означает владение оригинальным экземпляром цифрового артефакта.