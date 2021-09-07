Молодёжная сборная России по футболу сегодня, 7 сентября, планирует провести встречу против команды Мальты в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди молодёжных команд.

Игра состоится в Химках на стадионе «Арена Химки», начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь:

Напомним, молодежная сборная России с поражения стартовала в отборочном цикле на Евро-2023. В первом туре подопечные Михаила Галактионова на выезде проиграли сборной Испании со счетом 1:4. Единственный мяч в этом матче забил Гамид Агаларов, после чего испанцы забили в ворота россиян четырежды.

Сборная Мальты в первом туре сумела одержать победу. Футболисты на своем поле обыграли команду Северной Ирландии со счетом 4:1.