Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что возможно полузащитник Алекс Кольядо продолжит профессиональную карьеру футболиста в Российской-Премьер-Лиги.

«Он необыкновенный парень, имеющий талант, как у Рикарда Пуча. Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты», — приводит слова президенты «Барселоны» Marca.

Также Лапорта заявил, что игрока хотели отдать в аренду в «Брюгге». Но бельгийский клуб захотел право обязательного выкупа. На это футболист, по словам Жоана, ответил отказом, по причине того, что хочет добиться успеха в испанском клубе.

В минувшем сезоне полузащитник Алекс Кольядо провел за резервную команду «сине-гранатовых» 22 матча, забив 8 голов.