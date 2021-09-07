Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что возможно полузащитник Алекс Кольядо продолжит профессиональную карьеру футболиста в Российской-Премьер-Лиги.
«Он необыкновенный парень, имеющий талант, как у Рикарда Пуча. Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты», — приводит слова президенты «Барселоны» Marca.
Также Лапорта заявил, что игрока хотели отдать в аренду в «Брюгге». Но бельгийский клуб захотел право обязательного выкупа. На это футболист, по словам Жоана, ответил отказом, по причине того, что хочет добиться успеха в испанском клубе.
В минувшем сезоне полузащитник Алекс Кольядо провел за резервную команду «сине-гранатовых» 22 матча, забив 8 голов.
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в российский чемпионат. «Он необыкновенный парень с талантом как у Рикарда Пуча. Мы собирались отдать его в «Брюгге», потому что его момент ещё не наступил. Но «Брюгге» захотел право обязательного выкупа. Футболист сказал «нет», потому что хочет добиться успеха в «Барселоне». Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции ещё не закрыты», — цитирует Лапорту Marca.